Schauspieler Jörg Hartmann stellt in Gladbeck sein Buch vor.

Dortmunds Tatort-Kommissar: Jörg Hartmann liest in Gladbeck

Als Tatort-Kommissar aus Dortmunt und preisgekrönter Schauspieler ist Jörg Hartmann bekannt. Nun hat er ein Buch geschrieben und liest daraus in Gladbeck.

Jörg Hartmann zählt zu den bedeutendsten deutschen Theater-, Film- und Fernsehschauspielern. Einem großen Publikum ist er aus der preisgekrönten Fernsehserie „Weissensee“ oder als „Faber“ aus dem Dortmund-Tatort bekannt. Nun hat er ein Buch geschrieben. In „Der Lärm des Lebens“ schreibt er über seine Wurzeln, die im Ruhrgebiet liegen. Am Donnerstag, 11. April stellt er das Buch im Lesecafé der Stadtbücherei, Friedrich-Ebert-Straße 8, vor.

Geboren ist Hartmann in Hagen, aufgewachsen in Herdecke an der Ruhr. Den Parka tragenden Hauptkommissar spielt der Charakterdarsteller mit authentischem Zungenschlag und überzeugend rauem Ruhrpott-Charme. Dass er dabei nie ins Klischee abrutscht, hat vielleicht damit zu tun, dass er die Drehorte und die Mentalität im Tatort Ruhrgebiet genau kennt.

Jörg Hartmann schreibt über sein Aufwachsen im Ruhrgebiet

In seinem Buch erzählt er von den gehörlosen Großeltern, die von Naziverfolgung bedroht waren, von der Mutter und ihrer Pommesbude, von der Demenz des Vaters und natürlich von der eigenen Karriere als Schauspieler. Ein Familienroman über Herkunft und Zugehörigkeit, aber auch den Wunsch, in die Welt zu ziehen.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Gladbeck

Es handelt sich um eine Veranstaltung des Literaturbüro Ruhr in Kooperation mit der Stadtbücherei Gladbeck und dem Netzwerk literaturgebiet.ruhr, modereriert von Antje Deistler. Karten zum VVK-Preis von acht Euro gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck