Donnerstag beginnt die märchenhafte Weihnacht in Wittringen

Gladbeck. Die vorweihnachtliche Traditionsveranstaltung in Wittringen wird wieder viele Gäste anlocken. Geöffnet ist das adventliche Treiben bis Sonntag.

Ein Publikumsmagnet ist die „Märchenhafte Weihnacht“ am Wasserschloss Wittringen. Von Donnerstag, 28. November, bis einschließlich Sonntag, 1. Dezember, warten wieder kunsthandwerkliche Angebote und weihnachtliche Spezialitäten in festlich geschmückten Hütten auf die Besucher.

Am Donnerstag öffnet der Weihnachtsmarkt seine Tore um 15 Uhr. In der Weihnachtsbäckerei von Michaela Lenfert duftet es nach frisch gebackenem Spekulatius. Dort können die Besucher zuschauen, wie das leckere Backwerk entsteht. Johnny Grant stellt Saxophone aus Bambusholz her und verzaubert das Publikum mit den Klängen dieser Naturinstrumente.

Natürlich zeigt auch ein Krippenbauer sein Handwerk

Auch in diesem Jahr ist die Gladbeckerin Linda Flores dabei. Sie präsentiert weihnachtliche Floristik und Dekorationen. Ausgefallene Recycling-Accessoires aus Fahrradschlauch und anderen Materialien hält der Gladbecker Henry Trebstein bereit. Der Krippenbauer Heinrich Wolff aus Dormagen präsentiert an seinem Stand selbst gebaute Krippen und führt den Besuchern sein Handwerk von der Planung bis zur Fertigstellung vor. Am Stand ruhrGebiet finden Lokalpatrioten die richtigen Geschenke für den Gabentisch.

Am Donnerstag ab 17 Uhr begleitet Bergkapelle Prosper-Haniel den Laternenzug durch den Wittringer Wald, am Sonntag ab 16 Uhr lässt sie bei einem zweistündigen Auftritt festliche Musik im Schlosshof erklingen.

Öffnungszeit der „Märchenhaften Weihnacht“: Donnerstag und Freitag von 15-20 Uhr, Samstag von 11-21 Uhr und Sonntag von 11-18 Uhr