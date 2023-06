Dixie Dudes spielen beim Jazzclub-Frühschoppen in Gladbeck

Gladbeck. Die Dixie Dudes bringen traditionellen Jazz-Sound nach Gladbeck. Die Band tritt beim Frühschoppen des Jazzclubs in der Stadthalle auf.

Die niederländische Gruppe Dixie Dudes ist zu Gast beim Frühschoppendes Jazzclubs Gladbeck. Die Traditional-Band spielt am Sonntag, 4. Juni, im Foyer der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53. Das Konzert beginnt um 11.30 Uhr. Der Einlass beginnt eine Stunde früher.

Das umfangreiche Repertoire der Dixie Dudes ist in der Tradition der amerikanischen Musik verwurzelt: Ragtime, Country, Jive, Calypso, Cajun, Folk und swingender Blues. Die Mitglieder der Band können auf eine lange internationale Bühnenpräsenz zurückblicken und sind sogar schon im Casino von Monaco für Fürstin Gracia (Grace Kelly) und ihre Familie aufgetreten.

Lesen Sie auch:

Frenk van Meeteren (Gitarre & Gesang) ist ein „alter Bekannter“ in der holländischen Folk- und Jazzszene. Er spielte bei den Crooks, der Folk-Gruppe Königs Galliard und bis 2020 als Banjo-Spieler und Gitarrist in der Dutch Swing College Band. Arend Huisman (Sousaphon & Posaune) ist ein erfahrener und enthusiastischer Musiker mit weltweitem Ruf: Glenn Miller Orchestra, Blaas of Glory, Dutch Swing College Band, Noord Poolorkest, Cuby and the Blizzards und viele mehr. Marius Bos (Akkordeon & Gesang) war unter anderem Bassist in der holländischen Pop-Szene und ab 1980 Akkordeonspieler in der Gruppe SWAMP.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Der Eintritt für das Konzert in Gladbeck kostet regulär 12,50 Euro, für Jazzclub-Mitglieder ist er kostenlos. Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse sowie Studierende zahlen fünf Euro. Karten können online über den Ticketshop auf der Jazzclub-Homepage, bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen sowie an der Tageskasse erworben werden.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Weitere Informationen zum Jazzclub Gladbeck und zu seinen Veranstaltungen gibt es auf der Vereinshomepage www.jazzclub-gladbeck.de, auf Facebook und auf Instagram.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck