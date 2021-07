Discounter Action im Gladbecker Glückauf-Center öffnet

Die Action-Filiale im Glückauf-Center an der Wilhelmstraße in Gladbeck öffnet am 15. Juli.

Gladbeck. Am Donnerstag startet der Verkauf in der neuen Filiale des Non-Food-Discounters Action in Gladbeck. Das erwartet die Kunden im Glückauf-Center.

Darauf haben viele in Gladbeck schon lange gewartet: Am Donnerstag eröffnet die neue Filiale von Action im frisch renovierten Glückauf-Center an der Wilhelmstraße. „Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kundinnen und Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis ermöglichen. Dazu gehören breite und helle Gänge sowie ausreichend Parkplätze. Der Standort ist zudem sehr gut erreichbar“, so Bart Raeymaekers, Geschäftsführer des Non-Food-Discounters in Deutschland.

Action in Gladbeck bietet über 6000 Produkte auf einer Verkaufsfläche von knapp 900 Quadratmetern

Auf einer Verkaufsfläche von knapp 900 Quadratmetern soll es über 6000 Produkte aus insgesamt 14 Produktkategorien wie unter anderem Sport, Haushalt, Körperpflege, Do-it-Yourself, Deko, Spielzeug und Unterhaltung geben. Das Erfolgsmodell des Non-Food-Discounters basiert, so Raeymaekers, auf drei Säulen: einem breiten Angebot, günstigen Preisen und einem kontinuierlichen Überraschungsmoment. So würden zwei Drittel des Sortiments ständig wechseln und wöchentlich mehr als 150 neue Produkte vorgestellt. Besonderes Augenmerk gelte den Saisonwaren, also aktuell den Sommerartikeln. Mit ethischen Beschaffungsrichtlinien stelle Action zudem sicher, dass seine Produkte umweltfreundlich und sozial verantwortlich hergestellt werden, heißt es weiter.

Die Öffnungszeiten von Action in Gladbeck

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 09.00 bis 20.00 Uhr. 15 bis 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit will das Unternehmen in Gladbeck beschäftigen. Aktuell läuft die Personalsuche noch. In allen Filialen, so das Unternehmen, werde ein umfangreiches Corona-Hygienekonzept zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter umgesetzt. Das 1993 in den Niederlanden gegründete Unternehmen mit einem Nettoumsatz von laut Pressemitteilung 5,6 Milliarden Euro im Jahr 2020 betreibt mehr als 1800 Filialen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, Österreich, Luxemburg, Polen, Tschechien und Italien. Weitere Infos im Internet: www.action.com.

