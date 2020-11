Die Plattform mitten-in-gladbeck.de liefert gebündelte Informationen zum Einkaufen in Gladbeck.

Handel Digitale Plattform zum Einkaufen in Gladbeck wird ausgebaut

Gladbeck. Mehr als 110 Unternehmen sind auf der Plattform „mitten-in-gladbeck“ vertreten. Dort gibt es gebündelte Informationen zum Einkaufen in Gladbeck.

Mit der digitalen Plattform „mitten-in-gladbeck“ unterstützen die Stadt Gladbeck und die Werbegemeinschaft die lokale Wirtschaft. Schon jetzt sind mehr als 110 Gladbecker Unternehmen aus den Bereichen Handel, Gastronomie, Gesundheit, Dienstleistungen und Handwerk aktiv und zeigen Gesicht, Produkte und Services, um deutlich zu machen, welche Kauf- und Dienstleistungsvielfalt in der Stadt steckt. Seit Beginn der Pandemie wurde die Plattform ausgebaut, damit Unternehmen Kunden ansprechen und Kaufimpulse geben können. mitten-in-gladbeck.de liefert gebündelte Informationen zum Einkaufen in Gladbeck .

Die beteiligten Unternehmen geben mit eigenen Nachrichten Einblicke in ihr Unternehmen, bewerben Produkte und können Veranstaltungen ankündigen. Kunden finden schnell und einfach Kontaktdaten und Kommunikationsmöglichkeiten zu Händlern, Gastronomen , Handwerkern und Dienstleistern. Wichtig in diesen schwierigen Zeiten: Über die Plattform können auch Informationen zu Bring- und Lieferdiensten vermittelt werden.

Unternehmen können Einblicke etwa über Bilder oder Videobeiträge geben

Gladbecker Unternehmen können kostenfrei auf www.mitten-in-gladbeck.de teilnehmen und gemeinsam mit vielen anderen lokalen Akteuren zeigen, was es in der Stadt zu entdecken gibt. Sie können die eigene Unternehmens-Story schreiben, News aus dem Ladenlokal verbreiten und mit Gladbeckern in Kontakt bleiben. Einblicke können beispielsweise über Nachrichten, Bilder oder Videobeiträge gegeben werden.

Für Rückfragen steht Maria Jost aus der städtischen Wirtschaftsförderung per E-Mail an maria.jost@stadt-gladbeck.de zur Verfügung. Kontakt kann auch über das Formular auf der Seite mitten-in-gladbeck.de unter www.mitten-in-gladbeck.de/service aufgenommen werden.

