Digital Kontodaten gestohlen: Polizei fahndet mit Foto

Gladbeck. Ein unbekannter Täter hat digital die Kontodaten eines Mannes gestohlen und in Gladbeck betrogen. Die Polizei sucht mit einem Foto nach ihm.

Ein unbekannter Mann hat in Gladbeck eingekauft und Geld abgehoben – über das Bankkonto eines betrogenen Augsburgers. Die Daten der Bankkarte wurden vermutlich digital kopiert und dann missbraucht, so die Polizei. So geschehen am 1. August in mehreren Geschäften in Gladbeck. Der Täter zahlte mehrere Produkte und hob Geld ab, mit einer „digitalen Zahlungskarte“, also einer EC-Karte, die auf einem Handy hinterlegt ist.

Bankbetrug in Gladbeck: Wer erkennt diesen Mann? Foto: Polizei Recklinghausen

Dabei wurde der Mann von mehreren Kameras gefilmt. Die Polizei such nun mit den Fotos und einer Personenbeschreibung nach dem Mann. Er ist zwischen 1,80 und 1,85 Metern groß, hat dunkle Haare, und trug zum Tatzeitpunkt eine beige Schiebermütze, eine beige Hose, ein gemustertes Shirt „in Erdtönen“ und schwarze Sportschuhe. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich unter 0800 23 61 11 1 bei der Polizei zu melden.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck