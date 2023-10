An der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule in Gladbeck findet Ende November ein Tag der offenen Tür statt.

Schulwechsel Diese Schulen in Gladbeck bieten Tage der offenen Tür an

Gladbeck. Passend zum Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2024/25 bieten weiterführende Schulen in Gladbeck Infoveranstaltungen an. Hier eine Übersicht.

Welche weiterführende Schule ist die richtige für mein Kind? Um die Entscheidung etwas leichter zu machen, finden, passend zum Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2024/25, an vielen weiterführenden Bildungseinrichtungen in Gladbeck in den nächsten Wochen und Monaten Informationsveranstaltungen bzw. Tage der offenen Tür statt. Hier eine Übersicht über die anstehenden Termine.

Anne-Frank-Realschule : Donnerstag, 30. November, ab 19 Uhr Informationsveranstaltung für Eltern und am Samstag, 13. Januar 2024, von 9.30 Uhr bis 13 Uhr Tag der offenen Tür.

: Donnerstag, 30. November, ab 19 Uhr Informationsveranstaltung für Eltern und am Samstag, 13. Januar 2024, von 9.30 Uhr bis 13 Uhr Tag der offenen Tür. Erich-Kästner-Realschule : Samstag, 25. November, von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr Tag der offenen Tür und am Donnerstag, 25. Januar 2024, ab 18.30 Uhr Informationsveranstaltung für Eltern.

: Samstag, 25. November, von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr Tag der offenen Tür und am Donnerstag, 25. Januar 2024, ab 18.30 Uhr Informationsveranstaltung für Eltern. Werner-von-Siemens-Realschule : Samstag, 9. Dezember, von 10 Uhr bis 13 Uhr Tag der offenen Tür.

: Samstag, 9. Dezember, von 10 Uhr bis 13 Uhr Tag der offenen Tür. Heisenberg-Gymnasium : Montag, 4. Dezember, ab 19 Uhr Informationsveranstaltung für Eltern und am Samstag, 9. Dezember, von 9 Uhr bis 13 Uhr Tag der offenen Tür.

: Montag, 4. Dezember, ab 19 Uhr Informationsveranstaltung für Eltern und am Samstag, 9. Dezember, von 9 Uhr bis 13 Uhr Tag der offenen Tür. Ratsgymnasium : Donnerstag, 23. November, ab 19 Uhr Informationsveranstaltung für Eltern und am Samstag, 25. November, von 9 Uhr bis 12 Uhr Tag der offenen Tür.

: Donnerstag, 23. November, ab 19 Uhr Informationsveranstaltung für Eltern und am Samstag, 25. November, von 9 Uhr bis 12 Uhr Tag der offenen Tür. Riesener-Gymnasium : Dienstag, 28. November, ab 18.30 Uhr Informationsveranstaltung für Eltern in der alten Turnhalle und am Samstag, 2. Dezember, von 10 Uhr bis 14 Uhr Tag der offenen Tür.

: Dienstag, 28. November, ab 18.30 Uhr Informationsveranstaltung für Eltern in der alten Turnhalle und am Samstag, 2. Dezember, von 10 Uhr bis 14 Uhr Tag der offenen Tür. Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule: Dienstag, 28. November, von 15 Uhr bis 18 Uhr Tag der offenen Tür. ++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck