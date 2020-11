Gladbeck. Während des „Lockdown light“ bieten einige Gastronomen in Gladbeck wieder einen Abhol- und Lieferservice an. Eine Übersicht über die Angebote.

Die Gastronomen haben es nicht leicht im November: Seit Montag greifen die neuen Regeln zur Eindämmung der steigenden Coronafälle. Bars, Restaurants und Cafés dürfen vorerst nicht mehr öffnen. Neben den Restaurants und Imbissen, die schon vor der Corona-Pandemie einen Lieferdienst im Angebot hatten, haben nun weitere Gladbecker Gastronomen einen Abhol- beziehungsweise Lieferservice eingerichtet. Eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Alte Post . 250 Gäste finden unter normalen Umständen in dem Restaurant an der Humboldtstraße 2 Platz. Dort gibt es allerlei europäische Spezialitäten. Für den November hat der Chef der Gastronomie, Seki Numanovic, einen Abhol- und Lieferservice eingerichtet. Außer am Mittwoch (Ruhetag) ist der Gasthof per Telefon (02043/2 94 390) erreichbar. Das decke zwar nicht die Kosten des Restaurants, Numanovic gibt sich aber zuversichtlich: „Wir bleiben dran und kämpfen weiter!“

Jammerkrug. Deftiges Essen in rustikalem Ambiente wird im Jammerkrug, Friedrichstraße 72, aufgetischt. Auch der Jammerkrug hat sowohl Abhol- als auch Lieferservice eingerichtet, wie Geschäftsführer Danijel Dargiceciv bestätigt. Erreichen kann man das Lokal telefonisch unter 02043/22 419. Montag ist Ruhetag.

Einige warten auf Dezember Die folgenden Lokale haben sich dazu entschieden, das Geschäft erst nach Ende der Corona-bedingten Betriebsschließung wieder aufzunehmen: Wasserschloss Wittringen; Mundart; Restaurant Meygarten; Haus Kleimann-Reuer; Landgasthaus Pieper. Wenn die Lockdown-Maßnahmen tatsächlich ab dem 1. Dezember wieder beendet sein sollten, wollen diese Gastronomen erst dann voraussichtlich wieder den Betrieb aufnehmen.

Poseidon. Im Restaurant Poseidon, ebenfalls in der Friedrichstraße, Hausnummer 23, gibt es griechische Küche. Telefonisch können die Speisen zwischen 17 und 23 Uhr zum Abholen bestellt werden (02043/295 264). An Sonn- und Feiertagen zusätzlich zwischen 12 und 15 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

#schmeckt. In der Rentforter Straße serviert Hatice Uluc zwischen 11 und 20 Uhr Kumpir, nach Belieben gefüllte Ofenkartoffeln. Auch frische Wraps und Salate stehen zur Abholung bereit. Ein Lieferdienst ist aber nicht vorgesehen: „Eine Ofenkartoffel ist da anders als eine Pizza, wenn die einmal auskühlt, schmeckt die einfach nicht mehr“, meint Uluc. Bestellungen per Whatsapp (0152 5104 2599), Telefon (02043/3602 1131) und Mail an hashtag.schmeckt@gmail.com. Hatice Uluc bleibt zuversichtlich: „Wir vertrauen darauf, dass unsere Stammkundschaft uns treu bleibt.“

Thesings Marktstübchen. Das Restaurant Thesings Marktstübchen (Wilhelmstraße 42) hat eine spezielle „Außer-Haus-Karte“ zusammengestellt. Ab dem 12. November kann man sogar einen kompletten Gänsebraten zu sich nach Hause bestellen. „Wir haben schon am Samstag angefangen zu liefern“, berichtet Wolfgang Thesing. „Wir hoffen, dass wir jetzt im November genau so viel zu tun haben werden.“ Gäste sollten sich früh für eine Bestellung entscheiden (02043/67583), der Annahmeschluss ist täglich um 16 Uhr. Zwischen 17.30 und 20 Uhr wird dann ausgeliefert, Ruhetag ist mittwochs.

Artemis. Ab Donnerstag, 5. November, kann man sich auch vom griechischen Restaurant Artemis beliefern lassen. Unter 02043/62494 ist das Lokal dienstags bis samstags zwischen 17 und 23 Uhr, sonn- und feiertags zwischen 12 und 15 Uhr beziehungsweise zwischen 17 und 22 Uhr zu erreichen.

Rathaus-Café Schwarte. Auch das Lokal am Willy-Brandt-Platz 5-7, hat einen Abholservice eingerichtet (8.30 bis 15 Uhr). Es gibt eine wöchentlich wechselnde Karte. Vorbestellungen werden unter 02043/22928 entgegen genommen.