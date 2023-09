Diese nützlichen Tipps gegen Taschendiebe hat die Polizei

Gladbeck/Recklinghausen. Um Taschendiebstähle zu verhindern, gibt die Polizei Recklinghausen Tipps zur Prävention. So können sich Bürger vor Dieben schützen.

Damit es zukünftig auch in Gladbeck zu weniger Taschendiebstählen kommt, verteilt die Polizei Recklinghausen Tipps, wie sich Bürger besser davor schützen können, Opfer von Taschendieben zu werden und was zu tun ist, wenn die Täter doch erfolgreich zugegriffen haben.

Dass Taschendiebstahl ein großes Problem bleibt, zeigen die gestiegenen Fallzahlen des Polizeipräsidiums Recklinghausen: 1385 Taschendiebstähle wurden im Jahr 2022 angezeigt, das sind 378 mehr, als im Jahr zuvor (eine Erhöhung von 37 Prozent). Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen macht dabei deutlich: „Opfer von Taschendieben verlieren mehr als nur Geld. Ausweise und Schlüssel wieder zu beschaffen ist aufwendig und teuer, das persönliche Sicherheitsempfinden leidet. Im schlimmsten Fall nutzen die Diebe auch noch Daten – etwa der Kreditkarte –, um weiteren Schaden anzurichten.“

Oft gehen Taschendiebe in Teams vor und lenken ihr Opfer ab

Taschendiebe gingen meist in Teams von mehreren Tätern vor, wobei ein Täter das Opfer ablenke und ihm dabei sehr nahe komme, ein zweiter Dieb zugreife und die Beute an einen Dritten übergebe. Die Polizei rät dazu, Portemonnaies, Hand- und Umhängetaschen eng am Körper zu tragen. „Legen Sie Geldbörsen oder Handtaschen nicht oben in die Einkaufstasche. Und seien sie besonders im Gedränge vorsichtig“, heißt es weiter. Auch ein freundlicher Hinweis von aufmerksamen Mitmenschen, ein ungeschützt mitgeführtes Portemonnaie besser zu verstauen, könne vor Schaden bewahren. Wer etwas Verdächtiges beobachte, solle die Polizei unter 110 anrufen.

Wenn die Täter trotz aller Vorsicht erfolgreich waren, hilft die Recklinghäuser Polizei etwa bei der Kreditkartensperrung und bei der Wiederbeschaffung von Ausweisdokumenten. Bei Verlust der Zahlungskarte sollte diese umgehend durch das jeweilige Kreditinstitut gesperrt werden. Der Sperrnotruf lautet: 116116.

Die wichtigsten Tipps zum Thema hat die Recklinghäuser Polizei auf ihrer Internetseite zusammengefasst: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/die-tricks-der-taschendiebe

