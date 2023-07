Diese Gratis-Veranstaltungen gibt es für Gladbecker Senioren

Gladbeck. Ob Rollatortraining oder Sommerfeste mit Freigetränken – von Juli bis September gibt es in Gladbeck viel Programm für Senioren. Ein Überblick.

Ein bunt gemischtes Seniorenprogramm von Rollatorparcours-Training über gemütliche Sommerfeste bis hin zu Wanderungen gibt es auch in diesem Sommer wieder in Gladbeck. Zwischen Juli und September finden verschiedene Freizeit- und Informationsangebote der städtischen Seniorenberatung und des Seniorenbeirats kostenfrei oder für wenig Geld statt, in der Regel ist eine Vorabanmeldung nötig. Karten für die Veranstaltungen sind seit Anfang Juli im Fritz-Lange-Haus an der Friedrichstraße 7 erhältlich, dort finden auch die meisten Programmpunkte statt. Ein Überblick.

Musikalische Reise durch die TV-Geschichte

„Eine Reise durch die TV-Geschichte“ wird für Seniorinnen und Senioren am Dienstag, 25. Juli, im Fritz-Lange-Haus angeboten. Zwischen 15 und 17 Uhr sorgt Musiker Werner Mölders für eine stimmungsvolle Atmosphäre und spielt dabei Musik, die aus Film und Fernsehen bekannt ist. Die Veranstalter versprechen: „Es wird sicherlich auch etwas zum Rätseln geben.“ Der Einlass beginnt bereits um 14 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro.

Infoveranstaltung des Hospizvereins Gladbeck

Es ist ein Thema, über das die wenigsten Menschen gerne sprechen – dennoch ist es sehr wichtig, sich mit dem eigenen Tod zu befassen. Am 31. Juli informiert Beate Letzel, leitende Koordinatorin des Hospizvereins Gladbeck e.V., Interessierte über das Thema „Sterben, wie ich es will!?“ im Fritz-Lange-Haus. Dabei wird sie die „verschiedenen Sterbehilfeformen“ vorstellen und näher erläutern. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 02043 992775 oder im Fritz-Lange-Haus.

Tag des Ehrenamts am 12. August inklusive Preisverleihung

Der 12. August steht in Gladbeck ganz im Zeichen des Ehrenamtes: Zwischen 10 und 13 Uhr findet auf dem Rathausplatz der „Tag des Ehrenamtes“ statt, bei dem auch die Preisverleihung der WAZ- und RWW-Aktion „Menschen machen’s möglich“ erfolgt. Ab 12 Uhr werden die zuvor bereits in der WAZ vorgestellten Projekte auf die Bühne gerufen und der Gewinner der 1000 Euro Fördergeld verkündet. Zudem erhalten Interessierte zahlreiche Informationen rund um das Thema Ehrenamt mit vielen Aktionen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ebenfalls am Samstag, 12. August, bietet der Seniorenbeirat einen „Karibischen Galanachmittag“ in der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr an. Musiker Achim Bleul sorgt gemeinsam mit dem Seniorenbeirat für eine stimmungsvolle Reise in die Karibik, der Einlass beginnt um 14 Uhr. Inklusive Gedeck beträgt der Eintritt fünf Euro.

Rollator-Training am Willy-Brandt-Platz

Besonders Bordsteine oder Einstiegskanten am Bus sind Hindernisse, die für Senioren mit einem Rollator nicht einfach zu bewältigen sind. Um diesen Hindernissen besser zu begegnen, findet ein Rollator-Training am Donnerstag, den 24. August, zwischen 9 und 12 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz statt. Die Teilnehmenden können unter anderem in einem Parcours den Umgang mit dem Rollator üben. Die Veranstalter erzählen: „Im Parcours gibt es verschiedene Untergründe, die im Alltag zum Hindernis werden können – Gehwegplatten, Gullydeckel oder Bordsteine. Darüber hinaus gibt es einen Linienbus, an dem das Ein- und Aussteigen geübt werden kann.“

Wer mit einem Rollator unterwegs ist, begegnet auch in Gladbeck zahlreichen Hindernissen. Um diese besser zu bewältigen, gibt es im August ein Rollatortraining für Senioren. Foto: Kai Kitschenberg / FFS

Freigetränke beim Sommerfest am Kotten Nie

In rustikaler Biergartenatmosphäre unter freiem Himmel findet am Mittwoch, den 6. September, in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr das Sommerfest am Kotten Nie, Bülser Str. 157, statt. Der Einlass beginnt um 13.30 Uhr. Für stimmungsvolle Musik bei einer Brat- oder Currywurst und einem Freigetränk sorgt der Alleinunterhalter Dennis Bongardtz. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung jedoch zwingend erforderlich unter der Telefonnummer 02043 992775 oder im Fritz-Lange-Haus.

Neben den Großveranstaltungen bietet der Seniorenbeirat wieder monatlichen Wanderungen an. Nähere Informationen zu den verschiedenen Zielen und Terminen sowie Karten sind donnerstags von 9 bis 11 Uhr im Seniorenbeiratsbüro im Fritz-Lange-Haus erhältlich. Über viele weitere gesellige Angebote wie Singletreffs an jedem vierten Mittwoch im Monat oder das Seniorenfrühstück am Donnerstagmorgen können sich Interessierte dort informieren.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck