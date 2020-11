Diese Aktionen sollen für vorweihnachtliche Stimmung sorgen

Gladbeck. Nikolausmarkt und Zimtsternfest finden dieses Jahr in Gladbeck aufgrund von Corona nicht statt. Dafür sind andere Aktionen in der City geplant.

Nach der Absage des Zimtsternfests am 27. November und des Nikolausmarktes vom 4. bis zum 6. Dezember sollen dennoch verschiedene Aktionen in der Innenstadt für vorweihnachtliche Stimmung in Gladbeck sorgen. So schmückt ab dem ersten Advent bis Weihnachten ein fünf bis sechs Meter hoher Weihnachtsbaum den Europaplatz.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden . +++

Dies wurde durch Werbegemeinschaft und Handelsverband initiiert und ist dank Unterstützung der Sparkasse Gladbeck und des Fördervereins Kotten Nie e.V. möglich, so die Stadtverwaltung. Auch musikalisch wird auf die Weihnachtszeit eingestimmt: Bis Weihnachten lässt die Werbegemeinschaft in Kooperation mit Sparkasse und Stadt zu verschiedenen Zeiten im Advent Musik vom Sparkassenturm erklingen. „Zudem wollen Händler und die Werbegemeinschaft kleinere, besondere Serviceleistungen in den Adventswochen anbieten und damit das Einkaufen in der Innenstadt weihnachtlich gestalten“, so Wirtschaftsförderer Peter Breßer-Barnebeck.

Es wird auch keine Hütten in der Innenstadt geben

Bürgermeisterin Bettina Weist bedauert die Corona-bedingte Absage der Veranstaltungen. „Wir müssen so handeln, bedauern die Entscheidung aber sehr. Diese Veranstaltungen waren in der Vergangenheit immer fest mit der Adventszeit in Gladbeck verbunden und erfreuten sich großer Beliebtheit. Doch in diesem Jahr ist alles anders und wir müssen in der aktuellen Krise vernünftig und verantwortungsvoll agieren”, so Weist. Auch für die weihnachtlichen Verkaufsstände sowie die sechs Hütten in der Innenstadt, die durch ehrenamtliche Vereine und Akteure bespielt werden sollten, bedeutet dies eine Absage.

Einen gemeinsamen verkaufsoffenen Sonntag wird es nach Aussage der Händlerschaft voraussichtlich in diesem Jahr im Advent nicht geben. „Wir hätten gerne einen oder zwei verkaufsoffene Sonntage zur Entzerrung der Kundenströme sowie als kleinen Ausgleich der Verluste in Folge der Ladenschließungen in der Vergangenheit geplant und angeboten. Planungssicherheit ist uns allerdings durch die angekündigten Verdi-Klagen nicht gegeben. Jedem Händler steht es jedoch zurzeit noch nach der gültigen Corona-Schutzverordnung frei, sein Geschäft an den Adventssonntagen zu öffnen“, erklärt Matthias Alt, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Gladbeck.