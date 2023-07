Diebstahl: Falsche Dachdecker machen Beute in Gladbeck

Gladbeck. Falsche Dachdecker haben in Gladbeck ein älteres Ehepaar bestohlen. Die Polizei veröffentlicht Personenbeschreibungen und hofft auf Hinweise.

Zwei angebliche Dachdecker vergriffen sich am Freitag in Gladbeck an den Wertsachen eines Ehepaars, an der Tilsiter Straße, das meldet die Polizei jetzt. Demnach klingelten sie gegen 12 Uhr bei den Senioren auf verschafften sich aufgrund ihrer Legende Zutritt zum Haus.

Während der eine mit den Bewohnern ins Dachgeschoss ging, durchsuchte der andere die Wohnung. Letztlich entwendeten die Unbekannten eine hochwertige Uhr und einen Ring. Laut Polizei flüchteten sie anschließend in Richtung Gildestraße.

Von den Tatverdächtigen gibt es Personenbeschreibungen

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Erste Person: ca. 35-40 Jahre alt, etwa 1,75m-1,80m groß, schlank, kein Bart, schwarzer Pullover, schwarze Hose, schwarze Schuhe, sprach akzentfreies Deutsch, Zweite Person: ca. 30-35 Jahre alt, etwa 1,70m groß, schlank, kein Bart, schwarzer Pullover, schwarze Hose, schwarze Schuhe.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter: 0800 2361 111

