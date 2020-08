Gesucht wird eine unbekannte Täterin, die mit einer gestohlenen EC-Karte in der Sparkasse Gladbeck Geld abgehoben hat.

Fahndung Diebin hebt in Gladbeck Geld mit gestohlener EC-Karte ab

Gladbeck. Die Polizei fahndet nach einer Frau, die mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben hat. Opfer ist ein Senior, der auf einen Trick hereinfiel.

Die Polizei fahndet mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach einer Frau, die in einen Trickdiebstahl verwickelt ist.

Die Tat geschah Anfang des Jahres. Opfer ist ein Senior: Nach einem Trickdiebstahl an der Haustür händigte der

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frau? Foto: Polizei

Geschädigte laut Information der Polizei einem unbekannten Mann seine EC-Karte aus. Mit der Bankkarte des Seniors hob die gesuchte Täterin dann am 13. Februar um 12.44 Uhr in der Sparkasse in Gladbeck Geld vom Konto des Opfers dabei. Dabei wurde sie von der Überwachungskamera im Bild festgehalten.

Hinweise erbeten

Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu der unbekannten Täterin, die die zuständige Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0800/2361 111 entgegen nimmt.