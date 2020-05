Diebin gibt sich als Caritas-Pflegerin aus: Frau bestohlen

Gladbeck. In Gladbeck ist eine 84-Jährige in ihrer Wohnung von einer Trickdiebin bestohlen worden. Polizei: Betrügereien häufen sich in der Corona-Krise.

Eine 84-jährige Frau ist am Mittwoch in Gladbeck Opfer einer Trickbetrügerin geworden. Laut Mitteilung der Polizei hatte sich die Unbekannte fälschlicherweise als Mitarbeiterin der Caritas ausgegeben.

Die Täterin gab vor, vom ambulanten Dienst der Caritas zu sein

Der Vorfall passierte am frühen Abend gegen 18.30 Uhr. Die Täterin klingelte an der Wohnungstür der Seniorin in der Innenstadt und erklärte, sie sei vom ambulanten Dienst der Caritas und müsse sich in der Wohnung umschauen. Die 84-Jährige ließ die Unbekannte herein. Später stellte die Seniorin dann fest, dass ihre Schmuckschatulle samt Inhalt verschwunden war.

Es gibt eine Beschreibung der Trickdiebin: Sie ist ungefähr 25 Jahre alt, schlank und hat blonde schulterlange Haare. Sie trug einen Mundschutz. Leider, so die Pressestelle der Polizei Recklinghausen, komme es in der Corona-Krise vermehrt zu solchen Betrügereien. Und in der Regel seien Senioren die Opfer. Erhöhte Vorsicht sei geboten.

Caritas: Nur bekannte Mitarbeiter des ambulanten Dienstes in die Wohnung lassen!

Der Caritasverband Gladbeck bittet alle Gladbecker, die dem ambulanten Dienst der Organisation angeschlossen sind, nur bekannte Pflegemitarbeiter in die Wohnung zu lassen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800/2361 111 entgegen.