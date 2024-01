Diebe stehlen schwarzen VW Polo aus Gladbecker Parkhaus

Die Polizei bitte Zeugen um Mithilfe bei der Aufklärung eines Autodiebstahls in Gladbeck.

Gladbeck Nach dem Diebstahl eines Autos aus einem Gladbecker Parkhaus hofft die Polizei nun auf Zeugen. Sie sollen helfen, den Fall aufzuklären.

Aus einem Gladbecker Parkhaus haben Unbekannte einen VW Polo gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Nach Angaben der Polizei war der Wagen in einem Parkhaus an der Hochstraße abgestellt worden. Es handelt sich bei dem Wagen um ein schwarzes Modell mit GLA-Kennzeichen. Abgestellt wurde der Wagen dort am Samstag. Die Tatzeit liegt laut Polizei im Zeitraum zwischen 17.30 und 18.40 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter: 0800 2361 111.

