Unbekannte haben zwei Lauben in einer Kleingartenanlage in Gladbeck aufgebrochen. Die Polizei ermittelt.

Polizeiermittlung Diebe brechen in Kleingarten in Gladbeck zwei Lauben auf

Gladbeck Ihre Beute: verschiedene Werkzeuge. Einbrecher sind in der Kleingartenanlage an der Buerschen Straße in zwei Lauben eingedrungen.

Unbekannte haben in der Kleingartenanlage an der Buerschen Straße in Gladbeck zwei Lauben aufgebrochen. Die Taten geschahen nach Auskunft der Polizei irgendwann im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag.

Die Einbrecher hatten es wohl ausschließlich auf Werkzeug abgesehen. Sie stahlen unter anderem einen Winkelschleifer, eine Bohrmaschine, eine Stichsäge und einen Spaten. Hinweise zu den beiden Laubenaufbrüchen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800/2361 111 entgegen.