Foto: ND

Unbekannte haben die Lichterkette und die Deko-Pakete zerstört, mit denen der Weihnachtsbaum im Kreisverkehr in Zweckel geschmückt war.

Gladbeck. Unbekannte haben die Lichterketten des Weihnachtsbaums im Kreisverkehr Zweckel heruntergerissen. Die ehrenamtlichen Kümmerer hoffen auf Zeugen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Weihnachtsdeko im Zweckeler Kreisverkehr wurde zerstört

Vandalismus in Zweckel: Unbekannte haben die Lichterketten und Deko-Pakete vom Weihnachtsbaum im Kreisverkehr am Kardinal-Hengsbach-Platz gerissen. Den entstandenen Schaden gibt Norbert Dyhringer mit über 300 Euro an.

Die Lichterketten waren noch ganz neu

Der Mitorganisator des Zweckeler Weihnachtsmarktes ist sauer, weil die Lichterketten von den Ehrenamtlichen, die den Weihnachtsmarkt und das Dekorieren des Kreisverkehres gemeinsam organisieren, erst vor kurzem neu angeschafft worden sind. Die Ketten seien an mehreren Stellen gerissen, die Glühlampen kaputt.

Seit sieben Jahren engagieren sich Mitglieder vom Löschzug Zweckel der Feuerwehr, vom Förderverein Kotten Nie sowie vom Knappenverein „Glückauf“ gemeinsam mit der Zweckeler SPD jedes Jahr im Advent im Stadtteil. Erstmals sei es nun zu einem Fall von Vandalismus gekommen. Am vergangenen Wochenende, so schätzt Dyhringer, sei die Deko beschädigt worden. Die Ehrenamtlichen hoffen nun, dass vielleicht irgendjemand im Stadtteil etwas bemerkt hat. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde bereits erstattet.