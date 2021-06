Die Waldorfschule Gladbeck freut sich über 16 Abiturienten

Gladbeck. 16 junge Menschen bestanden das Abitur an der Freien Waldorfschule Gladbeck. Sie wurden feierlich mit den Zeugnissen entlassen.

Eine feierliche Verabschiedung der diesjährigen Abiturienten fand am Samstag auch an der Freien Waldorfschule Gladbeck statt. Nach langen Unterrichtswochen unter Corona-Bedingungen sowie stressigen Prüfungsvorbereitungen bestanden am Ende 16 junge Menschen an der Waldorfschule die Reifeprüfung.

Ihre Abizeugnisse erhielten: Rose Doreen Bartels, Zoe Cecile Cichowski, Lara Alexandra Hauser, Lina Marie Herrmann, Anastasia Hinz, Justus Holz, Ben Gabor Magdanz , Linus Morbach, Luca Poida, Amadea Mortitia Puzicha, Simon Sandmeier, Joshua Spengler, Tara Helena Thiel, Luisa Weiland, Niclas Weist und Steffen Werner.

