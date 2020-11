Die Volksbank ändert wegen der Pandemie ihren Service

In Zeiten der Corona-Pandemie wolle die Volksbank Ruhr Mitte ihre Beratungszeiten den speziellen Bedürfnissen der Kunden anpassen, so Vorstandssprecher Dr. Peter Bottermann.

Gladbeck. Die Volksbank Ruhr Mitte will ihren Kunden, auch in Gladbeck, in Corona-Zeiten mehr Raum für Beratungen bieten. Die Änderung gilt ab 9. November.

Die Volksbank Ruhr Mitte, die auch eine Filiale in Gladbeck betreibt, passt ab 9. November ihre Öffnungs- und Beratungszeiten in ihren kleinen und mittelgroßen Filialen an. „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der politisch vorgegeben Einschränkungen treffen viele Kunden nicht nur gesundheitlich, sondern vielfach auch finanziell. Dabei ist jede Kundensituation unterschiedlich und bedarf einer individuellen Betrachtung“, heißt es.

Dr. Peter Bottermann, Vorstandssprecher der Volksbank Ruhr Mitte: „Wir haben uns daher dazu entschlossen, unseren Kunden und Beratern mehr Raum für Gespräche und die Erarbeitung der passenden Lösungen einzuräumen.“ Die Fachleute stehen Ratsuchenden in allen Filialen montags bis donnerstags von 8 bis 19 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr – nach vorheriger Terminvereinbarung – zur Seite.

Gladbeck: Der SB-Service bleibt wie gewohnt geöffnet

Der SB-Service bleibe rund um die Uhr geöffnet und biete das gewohnte Angebot. Das KundenDialogCenter (KDC) ist wie bisher montags bis freitags zwischen 8 bis 19 Uhr unter 0209 3850 erreichbar. Das KDC hilft jetzt auch per Online-Chat unter: www.vb-ruhrmitte.de. Inzwischen nutzen immer mehr Kunden digitale Kommunikationswege und Services, wie das Online-Banking, die VR-BankingApp, WhatsApp, E-Mail oder die Videoberatung der VB-NEXT. Um die Ansteckungsgefahr bei Bezahlvorgängen zu minimieren, empfiehlt die Volksbank die Nutzung der Kontaktlos-Funktionen der girocard, der Kreditkarte oder über die Bezahlfunktion im Smartphone.

Auch die Bezahlung von kleinen Beträgen per Kwitt helfe, die Zahlung schnell, sicher und kontaktlos auszutauschen. „Hilfestellungen zur Einrichtung und Nutzung der digitalen Kommunikations- und Serviceangebote erhalten unsere Privat- und Firmenkunden rund um die Uhr unter www.vb-ruhrmitte.de. Hier sind auch wichtige Informationen und Tipps zu aktuellen Corona-Hilfen eingestellt.

Die Niederlassung Gladbeck, Goethestraße 49, ist geöffnet: Mo., Mi., Fr. 9 bis 16 Uhr; Di., Do. 9 bis 18 Uhr.

