Die Band Geneses tritt am Samstag in der Stadthalle in Gladbeck auf.

Konzert Die Tribute-Band Geneses rockt am Samstag in Gladbeck

Gladbeck. Die Kultgruppe Genesis ist ihr Vorbild: Samstag steht die Tribute-Band Geneses auf der Bühne der Stadthalle. Bekannte Songs sollen erklingen.

Die Tribute-Band Geneses ist am kommenden Samstag, 6. November, in Gladbeck zu Gast. Ab 20 Uhr wollen die Musiker auf der Bühne in der Mathias-Jakobs-Stadthalle der Kultband Genesis ihren Tribut zollen.

Fans können sich in Gladbeck auf bekannte Songs der Band Genesis freuen

Fans können sich auf Songs wie „Dancing with the moonlit knight“, „Cinema Show“ oder „Abacab“ freuen. Aber auch Mainstream-Hits wie „Mama“, „That’s all“ oder „Carpet Crawlers“ hat Geneses im Repertoire. Dabei will die Tribute-Band musikalisch den Brückenschlag machen zwischen den 70ern und 90er Jahren mit all ihren Facetten. Die Band trägt zudem dem wechselvollen Charakter ihres berühmten Vorbilds Rechnung und setzt deshalb auch auf instrumentale Leistung. Mit Kai Hildebrand als Gitarrist, Bert Böttcher an den Keyboards, die für Genesis so tonangebend waren wie bei kaum einer anderen Band ihrer Zeit, Sebastian Stolz am Bass, der so cool wie Mike Rutherford das Understatement zelebriert, Kim Schwarz an den Drums, in typischer Genesis-Manier unterstützt von Jacob Hansen am zweiten Drumkit – und ihrem neuen Sänger, Jean-Michael Brinksmeier. Auch die passende Lichtshow darf nicht fehlen.

Ganz zum Schluss soll es ein Schlagzeug-Duett geben

Als besonderes „Bonbon“ zum Schluss verspricht die Coverband ein Schlagzeug-Duett von Schwarz und Hansen, das an das legendäre Wembley-Konzert von 1987 auf der „Invisible Touch-Tour“ erinnern soll, als Phil Collins und Chester Thompson sechs Minuten lang die Drums bearbeiteten, bevor dann die gesamte Band zum Finale einstieg.

Vor drei Jahren stand die Band Geneses schon einmal in Gladbeck auf der Bühne. Für das Konzert am 6. November gibt es noch Karten (ab 38,20 Euro) an der Abendkasse, die ab 19 Uhr geöffnet ist.

