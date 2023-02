Die Stadt Gladbeck sucht ehrenamtliche Krötenretter

Ort des Geschehens: Am Krötenschutzzaun in Wittringen können Gladbecker ehrenamtlich Kröten und Frösche retten.

Gladbeck. Kröten und Frösche gehen in Gladbeck bald wieder auf Wanderschaft. Deswegen werden Krötenretter gesucht, die den Tierchen ihren Weg erleichtern.

Die Stadt Gladbeck sucht nach ehrenamtlichen Krötenrettern. Sobald die Temperatur sieben Grad Celsius überschreitet, werden Amphibien wie Kröten und Frösche aktiv und wandern zu ihren Laichgewässern.

Dafür müssen sie Straßen überqueren, in Gladbeck zum Beispiel die Berliner Straße. Am dortigen Krötenschutzzaun brauchen die glitschigen Tierchen dann menschliche Hilfe: Sie müssen auf die andere Straßenseite getragen werden. Wer helfen möchte, kann sich bei der Umweltabteilung der Stadt Gladbeck melden. Ansprechpartnerinnen sind Carolin Reich oder Sophia Sprang, unter 02043 99 25 03 oder 02043 99 23 51 oder per E-Mail an umwelt@stadt-gladbeck.de.

Das Sammeln von Kröten und Fröschen sei eine gute Möglichkeit, einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen und die Amphibienpopulationen in der Stadt zu unterstützen, so die Umweltabteilung. Amphibien wie Kröten und Frösche spielen eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt. Sie stellen einen wesentlichen Bestandteil des Ökosystems dar. Einerseits helfen sie bei der Bekämpfung von Schädlingen wie Insekten und Schnecken, andererseits dienen sie als Nahrungsquelle für verschiedene Arten, darunter Vögel, Schlangen und kleinere Säugetiere.

Trotz ihrer Bedeutung gehen viele Amphibienpopulationen aufgrund von Lebensraumverlust, Krankheiten oder anderen Umweltfaktoren, wie fahrende Autos, stetig zurück.

