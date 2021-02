Die Stadt Gladbeck bietet Kinder- und Jugendsprechstunde an

Kinder und Jugendliche in Gladbeck können in einer Telefon-Sprechstunde über Probleme reden. Zudem gibt es weitere Kontaktmöglichkeiten.

Kindertagesstätten, Schulen und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen und durch die Kontakteinschränkungen ist der Austausch mit Freunden ebenfalls schwierig geworden. Die Corona-Pandemie stellt besonders Kinder- und Jugendliche vor noch nicht da gewesene Probleme. Damit sich junge Menschen gerade in dieser Zeit nicht alleine gelassen fühlen, bietet Sarah Kimmeskamp, Kinder- und Jugendbeauftragte in der Stadtverwaltung Gladbeck, montags in der Zeit von 14 bis 16 Uhr eine Telefonsprechstunde an.

Junge Menschen haben die Möglichkeit, auf diesem Wege über ihre kleinen und großen Probleme reden können. Wer nicht besonders redselig ist oder sich durch Spielen etwas ablenken möchte, kann zudem donnerstags zwischen 15 und 16.30 Uhr an der Zoom-Spielekonferenz teilnehmen.

Kontakt zur Kinder- und Jugendbeauftragten: Tel. 02043 / 99-2538, per WhatsApp unter 0174 / 577 09 63 oder per E-Mail an sarah.kimmeskamp@stadt-gladbeck.de

