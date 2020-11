Die SPD verliert weiter an Einfluss auf die stadteigene Stadtsparkasse. Im neuen Verwaltungsrat stellt sie nur noch vier Vertreter – bislang waren es fünf. Nur durch Losglück kommt die CDU auf drei Vertreter – sie hatte bei der Wahl der Gremienvertreter im Rat der Stadt Gladbeck eine Pattsituation mit der „14er-Gruppe“ von Grünen, Linken, FDP und ABD. Durch den „richtigen“ Griff von Bürgermeisterin Bettina Weist in die Lostrommel setzte sich die CDU gegen den Vertreter der Migrantenpartei ABI durch.

Dennoch stellt das neue 14er-Bündnis mit Simone Steffens (Grüne) und Olaf Jung (Linke) zwei Verwaltungsratsmitglieder. Hinzu kommt mit Marco Gräber ein Ratsherr der AfD. Für die SPD sitzen im Verwaltungsrat: Christa Bauer, Claudia Ortner, Bernd Saslona und Uwe Zulauf. Hinzu kommt Bürgermeisterin Bettina Weist (SPD) als geborene Vorsitzende des Verwaltungsrats. Die CDU entsendet Peter Rademacher, Dieter Rymann und Robert Ernst in das wichtige Kontrollgremium. Erste Stellvertreterin der Vorsitzenden ist Christa Bauer, zweiter Stellvertreter Peter Rademacher.

SPD-Fraktionschef Wedekind schaffte es nicht in den GWG-Aufsichtsrat

CDU-Ratsherr Dieter Rymann kam in den Verwaltungsrat der Sparkasse, aber nicht in den Delegiertenkreis für die Neubildung der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschat Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Eine Besonderheit trat durch das taktische Vorgehen der kleinen Fraktionen auch bei der Besetzung des Aufsichtsrates der Gladbecker Wohnungsgesellschaft (GWG) auf: Hier verlor die SPD ein Mandat zu Gunsten der „7er-Gruppe“ von FDP, Linke und das kleine ABD-Bündnis : Es zog Benedikt Jung (sachkundiger Bürger der Linke) statt SPD-Fraktionschef Wolfgang Wedekind ins Kontrollgremium ein. Die AfD gelang kein Zugriff auf den GWG-Aufsichtsrat. Die weiteren Mitglieder sind: Hasan Sahin (SPD), Dietmar Drosdzol (CDU) und Bernd Borgwerth (Grüne).

Noch einmal Losglück hatte die CDU bei der Besetzung von der Vertretern der Stadt für die Emscher-Lippe-Konferenz, in die Gladbeck nun Benedikt Kapteina (SPD) und Dieter Rymann (CDU) schickt. An letzterem war die 14er-Gruppe mit Rüdiger Jurkosek (Linke) in der Lostrommel gescheitert. Dagegen hatte die 14er-Gruppe Losglück bei der Bestellung von Delegierten für die Neubildung der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft: Neben Baurat Dr. Volker Kreuzer als Vertreter der Verwaltung sind die Cornelia Banski (SPD) und Süleyman Kosar (ABI), der sich gegen Dieter Rymann (CDU) durchsetzte. Zum Vertreter Gladbecks in der Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft: wurde Patrick Schymik (SPD) gewählt.

SPD-Ratsherr Dyhringher vertritt Gladbeck in der RWE-Hauptversammlung

Weitere Mandate: Vertreter bei der Hauptversammlung der RWE AG: Norbert Dyhringer (SPD); Vertreter bei der Hauptversammlung der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft (RWW): Mario Sommerfeld (SPD); Aufsichtsrat Emscher-Lippe Energie GmbH (ELE): Bürgermeisterin Bettina Weist und Wolfgang Wedekind (beide SPD), „teilnehmender Gast“: Jörg Baumeister (CDU); Uniper Wärme GmbH Beratungsgremium: Benedikt Kapteina (SPD), Dirk Schnieder (CDU), Michael Tack (FDP).

Innovationszentrum Wiesenbusch: Vertreter in der Gesellschaftsversammlung Norbert Dyhringer, Aufsichtsrat: Bürgermeisterin Bettina Weist und Wolfgang Wedekind (beide SPD), Dirk Schnieder (CDU), Andreas Rullmann (Grüne); Gesellschafterversammlung WiN Emscher-Lippe GmbH: Verena Gigla (SPD).

