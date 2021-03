Die SPD Rosenhügel lädt zur ersten digitalen Versammlung ein

Gladbeck. Die SPD Rosenhügel berichtet in einer Zoom-Konferenz über ihre Arbeit. Der Gladbecker Landtagsabgeordnete Michael Hübner stellt sich Fragen.

Der SPD-Ortsverein Rosenhügel lädt für Sonntag, 28. März, zu seiner ersten digitalen bürgeroffenen Mitgliederversammlung ein. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr.

„Wir führen zurzeit unsere Vorstandssitzungen bereits digital durch und haben damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Deshalb versuchen wir mit diesem Angebot unsere örtliche politische- und gesellschaftliche Arbeit auf digitalem Weg den Bürgern aus Rosenhügel näher zu bringen“, so der örtliche SPD-Chef Andi Dunkel.

Gladbeck: Der SPD-Abgeordnete Michael Hübner berichtet aus dem Landtag

Hauptpunkt der Zoom-Konferenz wird der Bericht aus dem Landtag sein. Zu diesem Thema wird der SPD- Landtagsabgeordnete Michael Hübner aus Gladbeck sein Statement abgeben und sich anschließend den Fragen und Anregungen der Gäste und Ortsvereinsmitglieder stellen. Des Weiteren steht der Vorstandsbericht über die im Jahr 2020 geleistete Ortsvereinsarbeit und der Bericht der Rats- und Kreistagsmitglieder auf der Tagesordnung.

Dunkel: „Wir haben alleine seit dem Beginn der Pandemie im März des vergangenen Jahres neun Mittagstische, davon sieben als Heimservice, durchgeführt. Auch das Angebot der Alltagshilfen, z.B. für Besorgungen beim täglichen Einkauf oder in der Apotheke oder einfach nur für eine Rezeptabholung beim Arzt wird gut und regelmäßig nachgefragt.“ Im September führten der Ortsverein, der Siedlerring und der IGBCE ein Open-Air-Kino durch, laut Dunkel erfolgreich. Darüber hinaus bieten die Sozialdemokraten an jedem Wochenende ein Sorgentelefon für Menschen aus Rosenhügel an, die momentan kaum noch über soziale Kontakte verfügen. „Ob wir all diese Angebote noch erweitern können, prüfen wir gerade.“

Wer teilnehmen möchte, muss sich wegen der Zugangsdaten anmelden

„Wer an dem Zoom-Meeting teilnehmen möchte, muss eine E-Mail an spd-rosenhuegel@gmx.de unter Angabe des Vor- und Nachnamens und der Adresse senden oder unter 0152/ 21994209 anrufen. Wir übersenden dann gerne die Zugangsdaten zur digitalen Versammlung“, so Dunkel.

