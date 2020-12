Die Sparkasse in Gladbeck warnt vor Betrug und gibt Tipps

Gladbeck. Betrüger erfragen per Mail persönliche Daten, um an das Geld argloser Bürger zu gelangen. Die Sparkasse Gladbeck rät: ungeöffnet löschen.

Auf den ersten Blick mutet die elektronische Post mit dem Absender Sparkassen-Finanzportal Berlin durchaus seriös an: „Aufgrund der gesetzlich normierten Sorgfaltspflichten gem. § 5 ff des Finanzgeldwäschegesetzes (FM-GwG) sind wir verpflichtet, die Kundendaten in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und zu aktualisieren. Dabei steht Ihre Sicherhei t als Kunde im Fokus, um eventuellen Betrugsfällen präventiv entgegenzuwirken.“ Was folgt, macht aber skeptisch.

Man wird aufgefordert, einen Link anzuklicken und das dort hinterlegte Formular „gründlich auszufüllen“, persönliche Daten samt Bankverbindung, Pass- und Kennwörtern also preiszugeben. Recherche bei der Sparkasse Gladbeck : „Die Sparkassen-Finanzportal GmbH in Berlin ist ein Dienstleister aller Sparkassen bundesweit, kommuniziert aber nicht mit den Kunden“, sagt Mathias Bludau, bei der Sparkasse Gladbeck zuständig für die Unternehmenskommunikation.

Gladbeck: Die Mitarbeiterin gibt es bei der Sparkasse Gladbeck nicht

Sein Kollege André Smeets, Leiter Organisation und Vertriebsmanagement, recherchiert und erfährt: Die „Mitarbeiterin“, Absenderin der Mail, gibt es beim Finanzportal nicht. „Ein Alias-Name also oder eine missbräuchlich verwendete Mail-Adresse, an die Betrüger gelangt sind, weil sie sich in den PC der Frau gehackt haben“, schlussfolgert der IT-Fachmann bei der Sparkasse Gladbeck.

„Und um Seriosität vorzugaukeln, verschaffen sie sich ganz einfach von der Seite des Finanzportals das Impressum.“ Die konkrete Phishing-Mail war Smeets bisher nicht untergekommen, sehr wohl aber anders formulierte Betrugsversuche. „Betrüger lassen sich ständig neue Tricks einfallen. Auf unserer Internetseite veröffentlichen wir alle bisher bekannten Fälle. Derartige Mails sollte man ungeöffnet löschen. Und wer unsicher ist, sollte beim Kunden-Servicecenter anrufen.“ Grundsätzlich gelte: „Banken und Sparkassen fragen ihre Kunden auf diesem Weg nie nach Pass- und Kennwörtern. Wer seine Geldgeschäfte online erledigt, kommuniziert mit dem Geldinstitut im elektronischen Postkasten in einem gesicherten Raum. Der Online-Zugang ist wie der Schlüssel zum Briefkasten an der Haustür.“

Gravierende erfolgreiche Betrugsfälle dieser Art seien ihm bisher nicht bekannt geworden, sagt André Smeets. „Wir haben umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, sensibilisieren Mitarbeiter und Kunden und geben Sicherheitstipps. Außerdem kommt im Kampf gegen solche Machenschaften zunehmend künstliche Intelligenz zum Einsatz.“

Und wenn trotz allem jemand auf einen solchen Betrugsversuch hereingefallen ist und feststellt, dass sich Fremde an seinem Konto bedient haben? Smeets: „Der sollte sich sofort bei uns melden. Wir können unverzüglich einen Rückruf der Überweisungen veranlassen.“ Im konkreten Fall bestand keine Gefahr, weil der Betrugsversuch sehr leicht zu durchschauen war: Die Mail-Empfängerin hat kein Konto bei der Sparkasse.

