Die Ruhrwirtschaft ist fest im Griff der Corona-Pandemie

Besonders betroffen von der Corona-Krise ist auch in Gladbeck das Gastgewerbe.

Ruhrgebiet. Die Spaltung der Wirtschaft durch Corona verfestigt sich mit jedem weiteren Tag im Lockdown. Wie beurteilen Unternehmen in der Region die Lage?

Von der Corona-Krise werden zunehmend auch Unternehmen erfasst, die von den vom Lockdown direkt betroffenen Branchen abhängig sind. Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern im Ruhrgebiet. Beteiligt hatten sich mehr als 1000 Unternehmen mit insgesamt 140.000 Beschäftigten.

Der IHK-Konjunkturklimaindikator, der Lage und Erwartungen der Unternehmen in einem Wert zusammenfasst, ist zum Jahresbeginn gegenüber der Herbstumfrage zwar um knapp zwei Punkte gestiegen, bleibt mit 98 Punkten aber deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von 115. „Die Ruhrwirtschaft tritt auf der Stelle und droht in eine gefährliche Schieflage zu kippen“, resümierte deshalb Lars Baumgürtel, Vizepräsident der IHK Nord Westfalen, der auch Betriebe in Gladbeck angehören.

Knapp 26 Prozent der befragten Betriebe bewerten in der IHK-Umfrage ihre Lage schlecht

Sein zweiter Befund: „Die Spaltung der Wirtschaft durch Corona verfestigt sich mit jedem weiteren Tag im Lockdown.“ 28,3 Prozent der Betriebe sagen, es gehe ihnen gut, knapp 26 Prozent bewerteten ihre Lage als schlecht, der Rest sei zufrieden. Der Lagesaldo als Differenz aus positiven und negativen Stimmen bleibt mit 2,4 auf einem niedrigen Niveau, schafft es gegenüber der Herbstumfrage (- 2,8) aber immerhin in den positiven Bereich. Anfang 2020 betrug der Saldo plus 28,2.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gladbeck verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Mehr Betriebe gehen im Geschäftsverlauf eher von einer weiteren Verschlechterung aus (27,5 Prozent) als von einer Verbesserung (24,9 Prozent). Die Industrie rangiert bei der Geschäftslage mit einem Saldo von neun Punkten vor dem Handel (7,3 Punkte), während der Dienstleistungsbereich mit minus 5,3 Punkten die Lage am schlechtesten bewertet. 33 Prozent der Industrieunternehmen rechnen mit einer besseren Geschäftsentwicklung, nur 19 mit einer schlechteren. Handel und Dienstleistungen zeigen wenig Hoffnung auf Besserung. Stark betroffen von der Krise: das Gastgewerbe und der innerstädtische Einzelhandel beispielsweise mit Textilien, noch stärker unter anderem die Reisewirtschaft, die Veranstaltungsbranche sowie Kulturschaffende, Fitnessstudios und die vielen Soloselbstständigen.

Besonders stark betroffen sind das Gastgewerbe und personenbezogene Dienstleister

Baumgürtel: „Fast ein Viertel der Unternehmen insgesamt berichtet von Eigenkapitalrückgängen, knapp 17 Prozent von Liquiditätsengpässen.“ Die höchsten Anteile haben hier das Gastgewerbe (60 bzw. 55 Prozent) und die personenbezogenen Dienstleister (57 bzw. 41 Prozent). Entsprechend der finanziellen Situation erwarten die Kammern keine insgesamt steigende Investitionstätigkeit. Zwei Drittel planen mit einem gleichbleibenden Beschäftigtenstand. Allerdings sei im Gastgewerbe und bei den personenbezogenen Dienstleistern mit größerem Personalabbau zu rechnen.

Lesen Sie mehr aus Gladbeck hier.