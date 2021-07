Die Rentforter Straße wird für einige Zeit zur Einbahnstraße

Gladbeck. Auf der Rentforter Straße in Gladbeck wird ab Freitag eine Fernwärmeleitung ausgebessert. Die Folge: eine größere Sperrung für den Kfz-Verkehr.

Im Bereich der Rentforter Straße an der Ecke zur Barbarstraße kommt es ab Freitag, 9. Juli, zu einer größeren Sperrung für den Verkehr. Das teilt die Stadt jetzt mit.

Der Grund für die Sperrung ist ein Rohrschaden an der dortigen Fernwärmeleitung, der repariert werden muss. Für die Arbeiten muss die Rentforter Straße zeitweise zu einer Einbahnstraße erklärt werden, so dass die Straße nur noch aus Richtung Rathaus kommend in Richtung Krankenhaus befahren werden kann. Anliegerinnen und Anlieger können aus der anderen Richtung nur bis zur Rentforter Straße in Höhe des Hauses Nummer 17 fahren. Die Dauer der Baumaßnahme wird auf drei bis vier Wochen geschätzt.

