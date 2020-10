Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall in Gladbeck, bei dem ein Gelsenkirchener am Oberhof verletzt wurde.

Polizei Die Polizei sucht Zeugen nach einem Streit in Gladbeck

Gladbeck. Am Oberhof in Gladbeck wurde ein Gelsenkirchener von mehreren Menschen attackiert und verletzt. Die Polizei sucht auch nach einem Taxifahrer.

Die Polizei sucht (weitere) Zeugen, die am Freitagabend einen Streit in Gladbeck am Oberhof mitbekommen haben. Ein 21-jähriger Mann aus Gelsenkirchen wurde dabei verletzt – und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Laut Polizeibericht hatten Zeugen gesehen, wie mehrere Menschen gegen 22.30 Uhr auf den jungen Mann losgegangen seien. Der 21-Jährige war zur Tatzeit betrunken.

Gesucht wird unter anderem nach einem Taxifahrer, mit dem der Gelsenkirchener zuvor gestritten haben soll. Der Taxifahrer könnte ein wichtiger Zeuge sein.

Die Täter konnten nicht näher beschrieben werden. Auch deshalb sucht die Polizei weitere Menschen, die Hinweise zu dem Vorfall am Oberhof machen können.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0800/2361 111 zu melden.