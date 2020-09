Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Einbruch in Gladbeck an der Martin-Luther-Straße aufgenommen.

Polizei Die Polizei sucht nach einem Einbruch in Gladbeck Zeugen

Gladbeck. Einbrecher hebelten in Gladbeck ein Fenster zu einem Wohnhaus auf. Ob sie Beute machten, ist unklar. Die Polizei bittet um Hinweise,

Bislang Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in ein Wohnhaus an der Martin-Luther-Straße im Gladbecker Stadtteil Alt-Rentfort eingedrungen. Die Polizei bittet nun um Hinweise, um die Tat aufzuklären.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Einbrecher ein Küchenfenster auf und durchsuchten dann mehrere Räume in dem Gebäude. Ob und wenn, was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Montagabend und Dienstagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Martin-Luther-Straße gemacht haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.