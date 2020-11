Die Polizei in Gladbeck sucht einen unbekannten Unfallfahrer

Gladbeck. Polizei sucht unbekannten Autofahrer, der am Dienstag in Gladbeck in einen Unfall verwickelt war. Der Unfall passierte auf der Horster Straße.

Die Polizei sucht einen unbekannten Autofahrer, der am Dienstag in einen Unfall in Gladbeck verwickelt war. Gegen 10.20 Uhr fuhr er auf der Horster Straße hinter einem Autofahrer (39) aus Ochtrup. Als dieser links in die Wilhelmstraße abbiegen wollte und dazu seinen Wagen abbremste, stieß der Unbekannte gegen sein Auto.

Der 39-Jährige stieg aus, der Unbekannte fuhr jedoch davon und stieß dabei gegen das Knie des Mannes aus Ochtrup, so die Polizei. Er verletzte sich leicht. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten. Er fuhr einen roten Mazda, soll etwa 55 bis 60 Jahre alt sein, graue Haare und eine stabile Figur haben. Teile seines Autokennzeichens konnten abgelesen werden. Hinweise an: 0800/2361 111