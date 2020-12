Die Polizei ermittelt wegen zwei Unfallfluchten in Gladbeck

Die Polizei hat die Ermittlungen zu Unfallfluchten in Gladbeck – auf der Kolberger Straße und am Jovyplatz – aufgenommen.

Gladbeck. In Gladbeck wurden auf der Kolberger Straße und am Jovyplatz Autos beschädigt. Die Reparaturkosten liegen im vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen von Unfallflucht in Gladbeck . Die Taten ereigneten sich auf der Kolberger Straße und am Jovyplatz.

Dem Bericht zufolge wurde eine Tat am Freitagmorgen angezeigt. Auf der Kolberger Straße beschädigte ein Unbekannter zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen einen weißen VW Golf. „Die Reparatur an der Beifahrerseite wird etwa 4000 Euro kosten“, so die Polizei. Sie sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Am Jovyplatz wurde am Donnerstagmittag, zwischen 12.20 und 12.40 Uhr, ein silberner Ford Galaxy angefahren und beschädigt . Die Polizei: „Ein Zeuge hatte mitbekommen, dass eine Frau in einem weißen Kleinwagen den Schaden beim Ausparken verursacht hat.“

Die Frau wird folgendermaßen beschrieben: dunkelblonde/braune, schulterlange Haare, etwa 45 Jahre alt. Sie trug eine Brille. Den Schaden am Ford beziffert die Polizei mit rund 1000 Euro.

Hinweise: 0800/2361 111 .