Die neue Brücke Beethovenstraße ist fertig und befahrbar

Gladbeck. Die neue Brücke Beethovenstraße in Gladbeck ist fertig. Nicht nur Fußgänger, auch Autos können sie jetzt nutzen. 18 Monate hat der Bau gedauert.

Die neue Brücke in Zweckel ist fertig – und kann auch schon befahren werden! Ab Dienstagabend will die Stadt das Brückenbauwerk nach rund anderthalb Jahren Bauzeit für den gesamten Verkehr freigegeben.

Auch Laster dürfen wieder über die Brücke Beethovenstraße fahren

Auch Laster dürfen wieder über die Beethovenstraße fahren. Die alte Brücke war, weil stark beschädigt, für den Schwerlastverkehr in den letzten Jahren gesperrt. Das Zweckeler Großprojekt hat eine Bauzeit von 18 Monaten beanspruch. Zu nennenswerten Verzögerungen ist es nicht gekommen, so die Stadtverwaltung.

„Der Dank geht an alle Beteiligten, die Verständnis für dieses Großprojekt gezeigt haben, auch wenn dies bedeutet hat, Umwege in Kauf nehmen zu müssen“, so Bürgermeister Ulrich Roland. Die neue und moderne Brücke ist 15 Meter lang und hat eine Breite von 15,5 Metern. Mit diesen Abmessungen macht sie auch Platz für die Bahnsteigverlängerung unter der Brücke. Diese Arbeiten werden von der Deutschen Bahn auch schon intensiv vorbereitet, so die Stad.

Auch der Platz mit Fahrradständern, Taxi-Stellplätzen und Parkplätzen soll bald fertig sein

In den nächsten Tagen werden zudem noch Markierungsarbeiten durchgeführt. Die Wiederherstellung des Platzes neben der Tankstelle mit Fahrradständern, Stellplätzen für Taxen und Parkplätzen soll ebenfalls in den nächsten Tagen abgeschlossen sein.

Hier noch einige Fakten rund die Bauzeit und die neue Brücke: Insgesamt wurden für die neue Brücke zum Beispiel 50 m³ Betonfertigteile, 900 m³ Beton und 115 Tonnen Stahl verbaut. Insgesamt kostete der Bau der neuen Brücke 4,1 Mio. Euro.

Anfang Februar 2019 wurde die Baustelle auf der Haydnstraße eingerichtet, zwei Monate später erfolgte die Installation der Behelfsbrücke, über die Fußgänger die Bahngleise weiterhin queren konnten. Die Behelfsbrücke kam damals aus London nach Gladbeck. Im April letzten Jahres wurde dann auch die alte Brücke vollgesperrt und der gesamte fließende Verkehr umgeleitet. Die alte Brücke wurde dann im Juli 2019 abgerissen. Die Behelfsbrücke war nur für Fußgänger, der motorisierte Verkehr musste den Umweg über die Tunnelstraße nehmen.