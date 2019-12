Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die nächste Ausbildung startet im Februar 2020

Für die nächste Ausbildungsrunde zum Seelsorger bei der ROSE sind noch Plätze frei. Sie startet im Februar 2020. Die zweijährige Ausbildung beinhaltet 250 Stunden an Einzeltagen und in Blockwochen. Zur Ausbildung gehört auch die Supervision. Gearbeitet wird in Kleingruppen.

Wer teilnehmen möchte, muss jährlich einen Beitrag von 200 Euro zahlen. Wer sich das nicht leisten kann, hat die Möglichkeit der Querfinanzierung.

Pfarrerin Ulrike Mummenhoff führt mit den Interessenten zuvor Einzelgespräche. „Die Menschen sollten empathisch und belastbar sein sowie die Bereitschaft zum Lernen mitbringen.“

Wer Interesse hat, kann sich bei Ulrike Mummenhoff melden. Sie ist erreichbar unter 0157/53285314