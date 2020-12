Die Gewinner des 33. Umweltpreises Gladbeck stehen fest

Projektmanager Peter Wilde und Kameramann Joachim A. Mühlstädter von der Allianz-Umweltstiftung aus Berlin bewunderten bereits das Druckluft-Hybridkraftwerks an der Erich-Fried-Schule in Gladbeck.

Gladbeck. Die Erich-Fried-Hauptschule Gladbeck hat den 33. Umweltpreis der Stadt gewonnen. Insgesamt gingen 19 Vorschläge ein. Die weiteren Projekte...

Die Jury des Umweltpreises Gladbeck unter Vorsitz von Bürgermeisterin Bettina Weist hat ihre Entscheidung gefällt. Sie traf eine Auswahl aus 19 Projektvorschlägen. Insgesamt wird ein Preisgeld von 10.000 Euro vergeben. Gewinner ist die Erich-Fried-Hauptschule , die eine hochmoderne Hybridkraftwerkspeicherlaterne errichtete und damit das positive Ergebnis des seit Jahren laufenden Projektes „Mit Spaß und Freunde im Übergang Schule zum Beruf“ durch die Technik AG der Klasse 10 fortgeführt hat.

Neben Bewerbungen von Schulen und Kindergärten standen in diesem Jahr auch vermehrt Projekte von Vereinen und privaten Initiativen zur Auswahl. Darüber hinaus bezogen sich zahlreiche Bewerbungen auf einen Förderpreis, um die Umsetzung von Projektideen in 2021 zu ermöglichen.

Gladbeck: Wegen der aktuellen Corona-Situation war die traditionelle Preisübergabe nicht möglich

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation war die traditionelle Preisübergabe in der Adventszeit im Ratssaal nicht möglich. Daher werden die Preisträger und einzelne Projekte im Laufe der kommenden Monate besucht und erhalten dann formell ihre Urkunden. Die Sieger dürfen einen Umweltpokal in Empfang nehmen. Nach der Erich-Fried-Hauptschule teilen sich den zweiten Platz Simon Sandmeier (Schüler der Freien Waldorfschule Gladbeck) mit seiner Jahresarbeit „Limnologie Mikroskopische Analyse zweier Teiche“ über den ökologischen Zustand zweier Gladbecker Teiche und das Unternehmen kreativAmt, das mit der Projektidee für einen umweltfreundlichen lokalen Lieferdienst bei der Jury gepunktet hat. Beide Projekte erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 600 Euro. Das Förderprojekt soll Mithilfe eines Lastenrades 2021 ins Laufen kommen.

Mit gleich zwei Projektideen ging die Erich-Kästner-Realschule ins Rennen und darf sich über den dritten Platz und 400 Euro freuen: Zum einen wurden die langjährigen Aktivitäten rund um den Schulgarten ausgezeichnet, zum anderen soll die ökologische Aufwertung des Eingangsbereichs zur Turnhalle mit einer Förderung in Höhe von 800 Euro unterstützt werden. Die Schülerinnen und Schüler der OGS Gruppe 7 haben sich nicht nur in der Theorie mit Eulen und Fledermäuse beschäftigt, sondern wollten auch praktischen Umweltschutz betreiben. So entstand die Idee des Projektes „Tierretter: Neues Zuhause für Eulen und Fledermäuse“ die von der Jury mit dem vierten Platz und 200 Euro beim Gladbecker Umweltpreis ausgezeichnet wurde.

Alle Bewerbungen werden mit einem Anerkennungs- oder Förderpreis bedacht

Aufgrund der hohen Qualität aller Bewerbungen erhalten die weiteren Bewerbungen einen Anerkennungs- oder sogar einen Förderpreis. Zusätzlich vereinbarten die Stadt Gladbeck die Stifterfirmen Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG, Emscher Lippe Energie GmbH (ELE), Ineos Phenol GmbH, Pilkington Deutschland AG, Ruhr Öl GmbH - BP Gelsenkirchen und Rheinisch-Westfälische-Wasserwerksgesellschaft (RWW) die 34. Auflage des Gladbecker Umweltpreises.

