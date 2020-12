Die Frauenberatungsstelle Gladbeck ist weiter erreichbar

Die Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstelle Gladbeck e.V. sind auch in der Vorweihnachtszeit für Frauen erreichbar, die Hilfe benötigen.

Die Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstelle Gladbeck e.V. sind auch in der Vorweihnachtszeit für Frauen erreichbar, die Unterstützung benötigen. Wie bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr, können Termine telefonisch, per Email oder über Facebook vereinbart werden.

Die Beratungsstelle wird bis zum 23. Dezember für Beratungsgespräche geöffnet sein. Zwischen den Jahren wird ein Notfallbetrieb aufrecht gehalten, um Frauen, die von Häuslicher Gewalt betroffen sind zu unterstützen, so die Mitarbeiterinnen. In Notfällen können Frauen – neben der Polizei – das deutschlandweite Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen unter der Rufnummer 08000 116 016 rund um die Uhr anrufen. Ab dem 4. Januar 2021 wird die Frauenberatungsstelle Gladbeck dann wieder zu den gewohnten Zeiten öffnen.

Kontakt zur Frauenberatungsstelle Gladbeck e.V. 02043/66699, Mail: team@frauenberatungsstelle-gladbeck.de, Facebook @frauenberatungsstellegladbeck