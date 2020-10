Die Feuerwehr Gladbeck versorgt zwei verletzte Autofahrer

Gladbeck. In Gladbeck auf der B224 kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos. Die Feuerwehr versorgte zwei Leichtverletzte.

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leichte Verletzungen erlitten, kam es in Gladbeck am Freitag gegen 19.50 Uhr. Unfallort war die B224 (Essener Straße), Anschlussstelle A2 in Richtung Hannover.

Die Feuerwehr Gladbeck wurde alarmiert, weil sich nach anfänglicher Information noch eine Person in einem der beteiligten beiden Autos befunden haben soll. Dies sei allerdings nicht der Fall gewesen, so ein Sprecher. Es sei ein Rettungswagen zum Einsatz gekommen, um die Leichtverletzten zu versorgen.

Die Hilfe der Feuerwehr war am gleichen Tag bereits nachmittags gefordert. Laut Bericht machte gegen 15.15 Uhr in einer Wohnung an der Heinrichstraße „eine Person nach einem Sturz im Bad auf sich aufmerksam“. Die Kräfte verschafften sich Zutritt zu den Räumen, um zu helfen.

Zu keinem Einsatz kam es hingegen für die Feuerwehrleute am Samstag in einer Pflegeeinrichtung. „Am roten Turm“ wurde gegen 21.30 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst. Grund: die Zubereitung von Essen.