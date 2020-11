Die Feuerwehr Gladbeck sucht nach Ursache für Brandgeruch

Gladbeck. Ein Anwohner der Herbertstraße in Gladbeck alarmierte die Feuerwehr. Zweiter Einsatz: An der Wiesmannstraße brannte ein Müllbehälter nieder.

Insgesamt 63 Einsätze stehen in der Wochenend-Bilanz der Feuerwehr Gladbeck. Einer führte sie am Samstagabend zur Herbertstraße. Brandgeruch wurde gemeldet.

Ein Hausbewohner nahm der Feuerwehr zufolge gegen 19.25 Uhr aus seinem Badezimmer heraus den Brandgeruch wahr. Die Einsatzkräfte erkundeten Innenhöfe, weitere umliegende Häuser und Kamine mit der Wärmebildkamera – ohne Ergebnis.

Gladbeck: An der Wiesmannstraße stand ein Müllbehälter in Flammen

Tatsächlich brannte es kurz darauf, gegen 21 Uhr, an der Wiesmannstraße. In Höhe der Hunsrückstraße, an einer Bushaltestelle, stand ein Müllbehälter in Flammen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war er bereits vollständig niedergebrannt. Der Rest des Feuers wurde mit Wasser aus einer Kübelspritze gelöscht. Die Ursache dieses Feuers ist bislang unbekannt.

