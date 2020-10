Die Feuerwehr Gladbeck löscht einen Zimmerbrand

Die Feuerwehr Gladbeck war an den Schürenkampstraße im Einsatz, um einen Zimmerbrand zu löschen.

Gladbeck. Die Feuerwehr Gladbeck war an der Schürenkampstraße im Einsatz. Es brannte in einem Wohnzimmer, Flammen schlugen aus einem Fenster.

Die Feuerwehr Gladbeck rückte am Montag gegen 7.05 Uhr zu einem Zimmerbrand an der Schürenkampstraße in Mitte-Ost aus. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Vor Ort waren Kräfte der Hauptwache und der FreiwilligenFeuerwehr. Laut Bericht teilte ein Wohnungsmieter dem Einsatzleiter der Feuerwehr an der Schürenkampstraße mit, dass es in seiner Wohnung im ersten Obergeschoss im Wohnzimmer brenne. Sofort ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz in die Räume und leitete die Brandbekämpfung ein.

Da auf der Gebäuderückseite bereits Flammen aus einer geborstenen Fensterscheibe schlugen, wurde dort ein zweiter Löschangriff vorbereitet. Nach kurzer Zeit meldete der vorgehende Trupp „Feuer aus“, und es konnte mit den Lüftungsmaßnahmen begonnen werden.

Der Mieter der Brandwohnung wurde vor Ort notärztlich untersucht. Er musste nicht ins Krankenhaus. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.