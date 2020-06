Die Feuerwehr Gladbeck löscht einen brennenden Motorroller

Gladbeck. Die Feuerwehr Gladbeck rückte zu zwei Kleinbränden nach Zweckel und Schultendorf aus. Eine Garage wurde beschädigt.

Die Feuerwehr Gladbeck wurde am Samstag um 6.18 Uhr alarmiert, weil am Frochtwinkel in Zweckel ein Motorroller brannte. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen.

Gladbeck: Die Flammen griffen auf Büsche und eine Garage über

Allerdings war nicht allein das Zweirad betroffen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtet, hatten die Flammen auch auf das Busch- und Baumwerk in der Umgebung sowie eine Garage übergegriffen. Das Gebäude wurde beschädigt. Verletzt wurde laut Bericht niemand.

Unversehrt blieben alle Beteiligten auch bei einem Einsatz am Freitag in Schultendorf. Ein Heimraummelder schlug gegen 13.50 Uhr in einer Wohnung an der Woorthstraße an.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass Essen auf dem Herd vergessen worden war. Dadurch war es zu einer starken Verrauchung der Räume gekommen.