Die Feuerwehr Gladbeck entfernt lange Eiszapfen

Gladbeck. Die Feuerwehr Gladbeck wurde mehrfach gerufen, um große Eiszapfen und Eisplatten zu entfernen. Sie drohten auf Gehwege herabzustürzen.

Die Feuerwehr Gladbeck rückte in den vergangenen Tagen mehrfach aus, um Gefahrenquellen in Folge der eisigen Temperaturen zu beseitigen. Wie am Van-Suntum-Weg.

Dort hatten sich an der Regenrinne eines Gebäudes Eiszapfen mit einer Länge von etwa einem Meter gebildet. Die Feuerwehr entfernte sie am Freitag gegen 14.45 Uhr mit Hilfe einer Drehleiter.

Auf dem Dach eines Gebäudes an der Friedenstraße befanden sich mehrere Eisplatten, die auf den Gehweg zu fallen drohten. Die Wehrleute beseitigten sie. An der oberen Goethestraße stellte an einem Balkon ein etwa ein Meter langer Eiszapfen ebenfalls eine Gefahr dar. Die Einsatzkräfte bannten sie am Samstag gegen 16.45 Uhr.

Gladbeck: Rauch aus einem Kamin löst eine Brandmeldeanlage aus

Die Wehr wurde am Samstag um kurz nach 16 Uhr zum Holunderweg gerufen. Dort hatte Rauch aus einem Kaminofen eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Es entstanden keine Schäden.

