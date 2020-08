Die Feuerwehr Gladbeck befreit Kinder aus verschlossenen Pkw

Gladbeck. Die Feuerwehr Gladbeck wurde alarmiert, um Kinder aus Autos zu befreien. Ein hilfloser Mensch befand sich in einer verriegelten Wohnung.

Gleich dreimal an einem Wochenende befreite die Feuerwehr Gladbeck Menschen aus einer misslichen Lage. In zwei Fällen befanden sich Kinder in abgeschlossenen Autos.

So alarmierte eine Mutter die Feuerwehr am Freitag gegen 15 Uhr. Die Frau hatte ihr Fahrzeug an der Kampstraße abgestellt. Maik Koschewitz von der Feuerwehr berichtet: „Der Schlüssel befand sich im Innenraum des Autos. Der Pkw hatte sich von selbst verriegelt.“ Die Einsatzkräfte konnten den Wagen öffnen, „ohne größere Schäden anzurichten“, und das Kleinkind befreien.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am selben Tag an der Breslauer Straße. Auch dort öffneten Feuerwehrleute einen Pkw, in dem sich Schlüssel und Kind befanden. „Die Mütter haben uns in beiden Fällen sofort angerufen“, so Koschewitz.

Feuerwehrleute eilten am Samstag gegen 12.40 Uhr zur Konrad-Adenauer-Allee. Der Hausnotruf des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hatte die Kräfte alarmiert: Ein hilfloser Mensch befände sich hinter einer verschlossenen Tür, hieß es. Die Feuerwehr: „Über den Balkon der Nachbarwohnung konnte sich Zutritt zum Balkon der betroffenen Wohnung verschafft werden. Die hilfesuchende Person wurde dem Rettungsdienst übergeben.“