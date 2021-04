Die Feuerwehr Gladbeck befreit ein eingeklemmtes Reh

Gladbeck. Die Feuerwehr Gladbeck musste von Karfreitag bis Ostersonntag mehrere Kleinbrände löschen. So standen unter anderem Container in Flammen.

Die Feuerwehr Gladbeck fuhr zwischen Karfreitag und Ostersonntag 58 Einsätze. Die Kräfte löschten nicht nur mehrere Kleinbrände, sondern befreiten auch ein eingeklemmtes Reh.

Das Tier steckte am Samstag an der Frentroper Straße im wahrsten Sinne des Wortes in der Klemme. Die Feuerwehrleute setzten einen hydraulischen Spreizer ein, damit das Tier aus einem Zaun springen konnte. Das Reh flüchtete nach seiner Befreiung.

Gladbeck: Auf dem Festplatz an der Horster Straße glimmte eine Holzbank

Die Feuerwehr musste am Samstag mehrmals ausrücken, um Container zu löschen. Der erste Vorfall wurde um kurz nach Mitternacht von der Maria-Theresien-Straße gemeldet. Dort brannte ein Altkleidercontainer. Wasser und Schaum löschten die Flammen.

Kurz darauf, gegen 0.20 Uhr, brannte ein weiterer Altkleidercontainer. Diesmal an der Schultenstraße. Auch dort kamen Wasser und Schaum zum Einsatz.

Ein Mülleimer war es, der am Ostersonntag gegen 4.10 Uhr an der Wiesmannstraße zu löschen war. Auf dem Festplatz an der Horster Straße glimmte um kurz vor 8 Uhr eine Holzgartenbank, die dort abgestellt war. Die Wehrleute löschten das Feuer mit Wasser.

