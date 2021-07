Die Eröffnung von Action in Gladbeck verschiebt sich

Im frisch renovierten Glückauf-Center an der Wilhelmstraße in Gladbeck sollte Donnerstag die Action-Filiale eröffnen. Doch nun wurde der Termin verschoben.

Gladbeck. Action öffnet nun doch nicht am Donnerstag die neue Filiale im Glückauf-Center. Das Unternehmen spricht von einer Verzögerung um einige Tage.

Die Eröffnung von Action im Glückauf-Center an der Wilhelmstraße in Gladbeck verschiebt sich. Eigentlich wollte der Non-Food-Discounter am Donnerstag mit dem Verkauf starten. Doch der Termin kann nicht gehalten werden, so Roman Goodarzi von Action Deutschland.

Es handele sich aber lediglich um einen Aufschub von einigen Tagen. Einen genaues Datum für den neu angepeilten Eröffnungstermin wollte der Unternehmenssprecher aber noch nicht nennen. Als Grund für die Verzögerung nennt das Unternehmen eine letzte kleine Formalität im Zusammenhang mit dem Umbau der Filiale, die aber rasch geklärt werde. Der Umbau selber sei abgeschlossen, und das Team für den neuen Action-Laden stehe sozusagen in den Startlöchern. Der neue Termin werde rechtzeitig vorher bekanntgegeben.

