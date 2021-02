Die Autobahn-Anschlussstelle Essen/Gladbeck wird gesperrt

In Gladbeck wird der Anschluss zur A2 in Richtung Oberhausen wegen Gehölzpflege gesperrt.

Gladbeck Wegen Gehölzpflege ist am 9. Februar die Zufahrt zur A2 in Richtung Oberhausen nicht passierbar. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Die Autobahn Westfalen schneidet am Dienstag, 9. Februar, Bäume und Sträucher an der Anschlussstelle Essen/Gladbeck der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Oberhausen. Deswegen wird dort die Ausfahrt von 9 bis 15 Uhr gesperrt.

Eine Umleitung mit rotem Punkt ist eingerichtet. Sie führt über die Anschlussstelle Gladbeck-Ellinghorst.

