Die August-Ausgabe der Gladbecker „SeniOhr“ ist erschienen

Gladbeck. In der aktuellen Ausgabe der Gladbecker Senioren-Zeitschrift „SeniOhr“ ist die Kommunalwahl ein Thema. Das Heft ist kostenlos erhältlich.

Die neue Ausgabe der Gladbecker Zeitschrift „SeniOhr“ liegt vor. Auch in Corona-Zeiten erscheint die Publikation des städtischen Seniorenbeirates pünktlich. Die Ausgabe Nr. 102 (August bis Dezember 2020) enthält wieder zahlreiche Themen, die (nicht nur) für Senioren von Interesse sind.

Die „SeniOhr“ erscheint dreimal jährlich. In der aktuellen Ausgabe geht unter anderem um die Kommunalwahl (Wer wird neue(r) Bürgermeister(in)?), Einsamkeit (Wo finde ich Hilfe?) und Genealogie (Wie finde ich meine Vorfahren?). „Die ,SeniOhr’ ist gerade in diesen schwierigen Zeiten eine wichtige Informationsquelle für die Senioren in unserer Stadt“, so die Herausgeber.

Die kostenlose Zeitschrift liegt im Fritz-Lange-Haus, Friedrichstraße 7, und in vielen städtischen Einrichtungen zur Mitnahme aus. Das Heft kann auch online auf der Homepage des Seniorenbeirates (www.seniorenbeirat-gladbeck.de) und auf der Facebook-Seite (Seniorenbeirat Gladbeck) gelesen werden.