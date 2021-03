Diakonie informiert online über Bundesfreiwilligendienst

Gladbeck. Wie soll es weitergehen nach der Schule? Die Diakonie Gladbeck informiert über Bundesfreiwilligendienst – zum Beispiel in der Jugendhilfe.

Die Diakonie Gladbeck-Bottrop-Dorsten bietet eine Online-Infoveranstaltung zum Bundesfreiwilligendienst an. Besonders jetzt, in der Corona-Pandemie, wissen viele Schülerinnen und Schüler nicht, was sie nach der Schule machen sollen, so die Diakonie. Wichtige Berufspraktika oder Berufsinformationsveranstaltungen fallen coronabedingt oft aus.

Es gibt unterschiedliche Einsatzgebiete für den Bundesfreiwilligendienst

Das Diakonische Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten bietet einen Bundesfreiwilligendienst für Jugendliche und junge Erwachsene bis 24 Jahre an. Möglich sind unterschiedliche Einsatzgebiete der Behindertenhilfe, Seniorenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in den Städten Gladbeck, Bottrop, Dorsten und Essen. Interessenten und Interessentinnen haben die Möglichkeit, sich in einer Online-Infoveranstaltung über den Bundesfreiwilligendienst zu informieren.

Moderiert wird die Online-Infoveranstaltung von der Referentin für Freiwilligenarbeit, Adele Morreale, unterstützt durch eine Bundesfreiwillige, die über ihre Erfahrungen berichten wird. Interessenten können sich einen von zwei Terminen für die Online-Informationsveranstaltung aussuchen: 26. März von 16 bis 17 Uhr und 27. März von 11 bis 12 Uhr statt.

Um die Einwahl-Daten zu erhalten, ist eine vorherige Anmeldung notwendig, entweder per WhatsApp-Hotline 01761-9005570 oder per Mail an adele.morreale@diakonsiches-werk.de