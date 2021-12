DGB Emscher-Lippe sagt traditionellen Neujahrsempfang ab

Gladbeck. Der DGB informiert auch Gladbecker Arbeitnehmer. Die rasante Entwicklung der Pandemie führt zur Absage des Neujahrsempfangs. Ersatztreff geplant.

Der traditionelle Neujahrsempfang des Deutschen Gewerkschaftsbundes für die Region Emscher-Lippe ist abgesagt. Die für den 7. Januar 2022 geplante Veranstaltung findet nicht statt.

Laut DGB lagen die Einladungskarten zum Neujahrsempfang schon fertig gedruckt und adressiert für den Postversand vor und die Einladungs-E-Mail war erstellt, als bereits Mitte November zu erkennen gewesen sei, „dass auch unter 2G-Plus-Bedingungen ein Empfang mit mehreren Hundert Menschen in dieser Zeit nicht verantwortbar ist“. Deshalb sei keine Einladung erfolgt. „Die rasante Entwicklung der Pandemie und die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz am 19. November ließen keine andere Entscheidung zu. Die DGB-Vorstände der DGB-Region Emscher-Lippe haben am 9. Dezember beschlossen, den Neujahrsempfang abzusagen“, so Regionsgeschäftsführer Mark Rosendahl.

Ein Ersatztreff ist im Rahmen der Ruhrfestspiele geplant

Zudem sei entschieden worden, von Online-Grußworten Abstand zu nehmen. „Umso mehr freuen wir uns, schon heute mitzuteilen“, so Rosendahl weiter, „dass wir gemeinsam mit den Ruhrfestspielen auf den Hügel nach Recklinghausen einladen können. Wir bitten darum, Freitag, den 3. Juni 2022 nachmittags vorzumerken.“ Eine konkrete Einladung erfolge im Frühjahr. Für den DGB-Empfang ist ein etwa halbstündiger Kulturbeitrag geplant, anschließend besteht bei kühlen Getränken Gelegenheit zum Netzwerken und Kennenlernen auf den Hügel.

Mark Rosendahl, DGB-Regionsgeschäftsführer Emscher-Lippe. teilt die Absage des traditionellen Neujahrsempfangs. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Ein kurzer Gruß zum Jahreswechsel des DGB-Regionsgeschäftsführers Mark Rosendahl ist auf der Web-Seite der regionalen Gewerkschaftler eingestellt (www.dgb-emscher-lippe.de). Für das Jahr 2022 stehen Betriebsratswahlen und die Landtagswahl NRW bevor. „Die Umsetzung des Koalitionsvertrages der neuen Ampel-Regierung im Bund werden wir engagiert begleiten. Wir wollen den 1. Mai endlich wieder mit Kundgebungen unter freiem Himmel begehen und die Ruhrfestspiele genießen“, unterstreicht Mark Rosendahl.

Solidarität und Immunisierung gegen Corona sind wichtig

Er appelliert abschließend: „Um die Pandemie als Gesellschaft und auch wirtschaftlich erfolgreich zu überstehen, brauchen wir Solidarität, indem sich mehr Menschen impfen lassen, und Vorsicht für den Erhalt der eigenen Gesundheit sowie Geduld und Toleranz im Miteinander.“ Um dafür Kraft zu schöpfen, „sollten wir die Feiertage nutzen, um aufzutanken und mit neuem Mut und Zuversicht ins Jahr 2022 zu starten“, so der DGB-Regionsgeschäftsführer.

