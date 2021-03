Der ZBG verschiebt in Kar- und Osterwoche die Müllabfuhr

Gladbeck. Die Müllabfuhr in Gladbeck wird in der Karwoche einen Tag vorverlegt, in der Osterwoche einen Tag verschoben. Änderung auch bei der Gelber Tonne.

Aufgrund der bevorstehenden Osterfeiertage verschieben sich in allen Müllabfuhrbezirken in Gladbeck die Leerungstermine für Restabfall-, Bio- und Papiertonnen. Darauf macht der ZBG aufmerksam.

Insbesondere seien die vorgezogenen Termine zu beachten, weil keine Nachfahrten erfolgen können, heißt es vom Zentralen Betriebshof. So werden bereits am Samstag, 27. März, die Behälter geleert, die ansonsten im Rhythmus erst am folgenden Montag, 29. März, anstehen würden. Dies setzt sich so in den Tagen der Karwoche vom 30. März bis 2. April fort.

Die genauen Abfuhrtage gibt es im Abfuhrplan

In der Woche nach Ostern werden wegen der Osterfeiertage die Behälter jeweils einen Tag später abgefahren und zwar am Dienstag für Montag usw. Die genauen Leerungstermine finden sich mit exakter Datumsangabe im Abfuhrplan, der allen Haushalten vorliegen sollte, so der ZBG. Sollte ein Abfuhrplan nicht mehr vorhanden sein, können die Termine auch auf der ZBG-Homepage www.zb-gladbeck.de nachgelesen werden.

Diese Feiertagsverschiebungen (Vor- und Nachfahrten) gelten auch für die Abfuhr der Gelben Tonnen. Die Hotline der Remondis GmbH & Co. KG gibt dazu Auskünfte unter 0800 1223255. Auch diese Termine sind im Abfuhrplan oder auf der Homepage des ZBG nachzulesen.

ZBG: Mülltermine per Smartphone ansagen lassen

Smartphone- und Tabletnutzer können sich die Leerungstermine aller Abfallfraktionen auch über ihr Gerät anzeigen lassen. Der ZBG bietet auf seiner Homepage einen Erinnerungsservice an. Eine Mail erinnert rechtzeitig, der jeweilige Behälter zur Leerung an die Straße gestellt werden muss. „So entgeht künftig kein Leerungstermin mehr“, so der ZBG.