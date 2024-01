Der ZBG sammelt ausgediente Weihnachtsbäume in Gladbeck ein

Ihren ausgedienten Weihnachtsbaum holt der ZBG in Gladbeck an zwei Terminen im Januar kostenlos ab.

Alle Jahre wieder stellt sich mit dem Jahreswechsel die Frage: Wohin mit dem Weihnachtsbaum, der langsam vielleicht schon seine Nadeln verliert? Als Service für alle Gladbeckerinnen und Gladbecker holt der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) an zwei Terminen ausgediente Tannenbäume direkt von der Haustür ab.

Die erste Gelegenheit zur Entsorgung gibt es vom 8. bis 12. Januar, die zweite in der Woche vom 15. bis 19. Januar. In diesen beiden Wochen können die Bäume jeweils am Abfuhrtag der grauen Tonne gut sichtbar in Nähe der Fahrbahn abgelegt werden.

Wichtig ist, die Bäume vollständig von Schmuck zu befreien. Nur so können die Bäume auch kompostiert werden. Die genauen Termine der Tannenbaumabholung sind laut ZBG auch im aktuellen Abfuhrplan abgedruckt.

