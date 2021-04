Der Umweltausschuss tagt in Gladbeck als Videokonferenz

Nach einem Brand wurde die Immobilie am Busfortshof 18 in Gladbeck geräumt.

Gladbeck. In die Online-Sitzung des Umweltausschusses in Gladbeck dürfen sich Interessierte zuschalten. Ein Thema: die Räumung des Hauses am Busfortshof 18.

Der Ältestenrat in Gladbeck hat sich in der vergangenen Woche darauf geeinigt, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Sitzungen der Fachausschüsse in Form von Online-Informationsveranstaltungen per Videokonferenzen stattfinden. Dies betrifft auch den Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität am 22. April. Bürger können an der öffentlichen digitalen Sitzung teilnehmen.

Sie wird ab 16 Uhr über Zoom unter der Meeting-ID 850 1066 6915 und dem Kenncode 483778 oder unter dem Kurzlink www.gladbeck.de/stadtplanungsausschuss abrufbar sein. Themen werden u.a. das Elektromobilitätskonzept der Stadt Gladbeck, das Ausgleichsflächenmanagement und ebenfalls die Räumung des Hauses am Busfortshof 18 sein.

